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Yaklaşık 1 hafta süren kermesin ardından Filistin için toplam 197 bin 100 lira nakit para toplandı.



Sosyal medya üzerinden kadınlarla sohbet ederken böyle bir etkinliğe öncü olan Yasemin Ünal, “Bu gün İsrail zulmü altında ezilen Gazzeli kardeşlerimiz için elimiz kolumuz bağlı olarak oturmak bizleri çok üzüyordu. Sosyal medya üzerinden mesajlaşırken, neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımızdan kermes açma fikrini ortaya atanlar oldu. Biz de bu fikri olumlu karşıladık ve hemen işe koyulduk. İlk başlarda 20-25 kişiyle başlayan organizasyonumuz daha sonra 50 kişiye ulaştı. Kermes’ten elde edilen toplam 197 bin 100 lirayı AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanımı İsminaz Altan ve kermes katılan diğer arkadaşlarımızla beraber Türk Kızılay’ın hesabına yatırdık” dedi.