Taştan, “Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Bingöl temsilcisi Murat 2020 Gençspor arasındaki müsabakada Bingöl Genç Stadı'nda maç öncesi ısınma sırasında sahaya giren taraftarlar tarafından Yozgat Belediyesi Bozokspor'a saldırı gerçekleştirilmiştir. Maçın hakemi ise yaşananlara göz yummuş ve yeterli güvenlik önlemi alınmadan maçın başlamasına karar vermesi olayların daha da büyümesine neden olmuştur” dedi.

Bingöl Genç Stadında Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a karşı yapılan futbol terörünü şiddetle kınadıklarını belirten Taştan, “Yaşanan olayın sadece Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a değil, vatanını, milletini seven tüm insanlara karşı yapılmıştır. Olayla ilgili olarak hakeminden rakibine, taraftarından yöneticisine kadar herkesin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Yozgat sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.