Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Müslüman toplumun gündeminde fitre bedelinin ne kadar olduğu konusu önem kazanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2024 yılı fitre bedeli belirlendi ve merakla beklenen rakam ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun duyurusuna göre, 2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak tespit edildi. Bu doğrultuda, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan fitre bedeli bu yıl 130 TL olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Fitre, Müslümanların Ramazan Bayramı'na kavuşan ve belirli bir mala sahip olan kişiler için yerine getirmesi gereken bir mâli ibadettir. Bu ibadet, kişinin kendi ihtiyaçlarının yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.