Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu tanıtım toplantısı yapıldı.

Dekan Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu’nun katılım sağladığı toplantıya, TARSİM Kayseri Bölge Müdürlüğünde uzman olarak çalışan Çağrı Kibar ve Ali Zehir konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda katılımcılara, “Sigorta Havuzu” ile ilgili bilgiler verildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “TARSİM Kayseri Bölge Müdürlüğünde uzman olarak çalışan Çağrı Kibar ve Ali Zehir toplantıya katılmışlardır. Sayın Kibar, 2005 tarih 5363 Sayılı ‘Tarım Sigortaları Kanunu’ kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulduğunu belirtmiştir. Devletin, bu kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağladığını ifade etmiştir. Havuz Uygulaması ile bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don gibi katastrofik risklerin teminat kapsamına alınabilmesi, reasürans katılımının teşvik edilerek reasürans kapasitesi ve kapsamının genişletilmesi, sigorta şirketlerinin bilgi, personel ve mali kaynaklarının ortak olarak daha verimli bir şekilde kullanılması, devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin şekilde kullanılması ile fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesinin ve sigortaya katılımın artırılmasının sağlandığı anlatılmıştır” denildi.