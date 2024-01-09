Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat'a gelecek.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in Yozgat'a geleceği söylendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bir dizi ziyarette, incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Yozgat’a geliyor.

10 Ocak Çarşamba günü geleceği söylenen Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in Yozgat turu ise şu şekilde;

Saat 09.00’da İnandık Barajı’na ziyaret, 11.30’da AK Parti Yozgat İl Başkanlığına ziyaret, 13.30’da ise Yozgat Bozok Üniversitesi program.