Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Hibe desteği üst limiti artırıldı.

Türkiye’de tarım ile ilgilenen ve üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan belli destekler alıyor.

Bu destekler kapsamında çiftçiler belli hibe desteklerinden şartları sağladıklarında yararlanabiliyor.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte bazı kalemlerde artışa gidildi.

Resmi Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Bu tebliğ Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesini sağlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğe göre bireysel sulama sistemlerinde desteklemek amacıyla hibe desteği proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Yürürlüğe giren tebliğin başvuru tarihi belli oldu. Buna göre bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren başvurular alınacak.

Söz konusu başvurular 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda alınacak.

Hibe desteğinin artırılmasıyla tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurulara talebin artması bekleniyor.