KOBİ fuarcılık tarafından hazırlanan Yozgat 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24-27 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak. Fuarda tarıma dayalı ürünler, tarımda kullanılan ekipmanlar yer alacak.

Türkiye’nin tam ortası Yozgat'ta gerçekleştirilecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek.

Yozgat’a her anlamda katkı sağlayan fuara, bu sene 180 firma katılım sağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 180 katılımcı ile birlikte yapılacak olan fuarın, 90 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı hazırlayan Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat, açılışa az bir süre kala açıklamada bulunarak fuar ile ilgili bilgi verdi.

“ÜLKENİN TAM ORTASI YOZGAT”

Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat açıklamasında, “24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında 9 bin metrekare kapalı 20 bin metrekare açık alana sahip Yozgat Fuar Merkezi'nde Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından 13. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecektir. Yozgat’ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı stratejik açıdan merkez konumunda olan Yozgat ilinin E-88 kara yolu üzerinde ve ülkenin tam ortasında bir il konumunda olması hasabiyle doğu ile batının bağlantı yollarının il merkezinden geçmesi ve diğer illerin (Kayseri, Çorum, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Ankara) Yozgat'a mesafelerinin yakın olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 180 katılımcı ve 90 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenmektedir. 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon, başta Türk tarım sektörünün ilerlemesi adına yeni teknolojilerin tanıtılmasını, ürünsel bazda yeni alıcılarla buluşturulmasını, teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Böylelikle yurt içindeki sektör üreticileri özellikle yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile bir araya getirilip sektörel bazda ticari bir platform oluşturulacaktır. Tarım sektörü denildiğinde akla gelen bütün ana başlıkların yer alacağı bu organizasyon, yurt içi ve yurt dışı alıcıları ve ilgilileri Yozgat ilinde buluşturmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KATILIMCI SEKTÖRLER”

Tokat, katılımcı sektör grupları ile ilgili de bilgi verdi. Tokat, “Gübreleme, tohumlama makineleri, traktörler, romörkler ekim makineleri, hasat makineleri, harman makineleri, pulluklar, mibzer, holderler, pulveri- zatörler, pancar sökme makineleri, pnömatik sistemler, balya makineleri, tırmıklar, çapa makinesi, kultivatörler, kesiciler, konveyörler, zararlı otlarla mücadele makineleri, ilgili makine aksesuarları ve yedek parçalar. Otomatik sulama makineleri, damla sulama sistemleri, yağmurlama sistemleri, borular, pompalar. Kimyasal gübre, organik gübre, yaprak gübresi, bitki ve toprak besleyicileri. İlaç firmaları, zirai mücadele kullanılan ekipmanlar zirai mücadele hizmeti veren firmalar, entegre mücadele faydalı böcekler, tuzaklar, bioteknoloji tohum, fide, fidan ve bahçecilik. Organik gübre, organik preparatlar, organik tohum. Çiftçilik ve seralara yönelik diğer ekipmanlar ve hizmetler, canlı hayvan yetiştiriciliği, hayvansal üretim makineleri” gibi sektör gruplarının fuarda yer alacağını bildirdi.

“YOZGAT ÖNEMLİ TARIMSAL BÖLGELERİNDEN BİRİ”

Neden fuara katılmak gerektiği ile ilgili konuşan Tokat, “Doğru pazar doğru hedef kitle, bayilik dağıtım ve hizmet kanallarını genişletme için fuara katılım sağlamalısınız. Fuar; bayi, alt bayi, distribütör firmalarla buluşabilme, yeni temsilcilikler vermek ve müşteri portföyünü arttırmak, rakip malların fiyat, çeşit ve kaliteleri açısından karşılaştırmalarını yapma fırsatı, ihtiyaç sahipleri ve yeni müşterilerle birebir görüşmek ve doğrudan satış imkanı yakalamak, yeni teknolojilerle rekabet avantajı, karar verici konumdaki ziyaretçilerle doğrudan buluşma, geliştirmiş olduğunuz yeni teknolojik ürün, proje ve malzemeleri kamuoyuna tanıtmak ve duyurmak, Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinden birinde önemli potansiyele sahip bir şehirde olmak ve sektörü en iyi bir şekilde tanıtmak, tarımdaki son gelişmeleri, teknolojilerini imkanını ziyaretçilere sunuyor” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan