Uzunlu'da uzun süre hizmet veren duayen isimlerinden biri olarak bilinen Abdullah Koç, çalışma azmi, vatan sevgisi ve hayırsever kişiliği ile tanınıyordu.

Koç'un başkanlık dönemi boyunca Uzunlu ve bölge için yaptığı sayısız hizmet ve kazandırdığı projeler, bölge halkı tarafından takdir ediliyordu. Yozgat genelinde de örnek gösterilen hizmetleri ile tanınan Abdullah Koç için Uzunlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi.

Cenaze namazına yoğun bir katılım gözlenirken, bir önceki dönem Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç da taziyeleri kabul etti.

Abdullah Koç, anıları ve hizmetleri ile Uzunlu ve çevresinde derin bir iz bırakmış, vefatı ise bölge halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Abdullah Koç'un vefatı, bölgenin tanınmış ve sevilen bir figürünün kaybı olarak büyük bir boşluk bırakırken, Koç'un vefatı bıraktığı iz ve hizmetlerle Uzunlu halkının hatıralarında yaşamaya devam edecek.

Uzunlu ve çevresinde yaşanan gelişmelerin ve iyileştirmelerin ardında Koç'un emeği olduğu belirtildi.

Cenaze namazında bir önceki dönem Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze boyunca duygusal anlar yaşanırken, Koç'un yakınları ve dostları da acılarını paylaştı. Haber Merkezi