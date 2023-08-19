Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 12’nci olağan genel kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilk Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 12’nci olağan genel kurulunda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliğinde ilk toplantı yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın da katıldığı toplantıda önce Merkez Birliği daire başkanları kendilerini ve birimlerini tanıttı.

Daha sonra yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Ali Çoban ve İsmail Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Yalçınkaya, Fikret Oy, Mustafa Bayraktaroğlu, Mustafa Şenol, Numan Nasıroğlu ve Seçkin Sebit oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Kurulu ardından gerçekleştirilen yönetim toplantısında Kurumun ülke tarımına katkılarının artarak devam edeceği yeni süreç belirlendi. Mustafa Babayiğit