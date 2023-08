24 Ağustos’ta başlayacak olan 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na sayılı günler kaldı. 27 Ağustos’ta son bulacak olan fuar hakkında açıklamada bulunan Tokat, fuara 380 markanın katılacağını bildirdi.

Tokat açıklamasında, “Kobi fuarcılık tanıtım ve organizasyon Ltd. Şti. tarafından organizasyonu gerçekleştirilen ve Yozgat Valiliği; Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı, Yozgat Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri birliğinin katkı sağladığı Yozgat Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları fuarı bu yıl 380 markanın katılımı ile 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde 13’üncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Yozgat ve ilçelerinin dışında Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir gibi illerden de ziyaretçi çeken tarım fuarında çiftçilik faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayan yeni teknik ve teknolojileri içeren ve ülke tarımının gelişimine büyük katkı sağlayan fuara il içinden ve il dışından 180 bin civarında ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Yeni teknik ve teknolojilerin sergilendiği fuarda tarımsal ekipman firmaları fuara özel indirimlerle çiftçileri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Tokat, fuara katılacak olan firmaları da şu şekilde aktardı: “Akyüzler Tarım Makinaları, Büyükata Otomotiv Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti. Tümosan Traktör, Türkanlar Tarım Makinaları San. Tic. Ltd. Şti, Yurttaşlar Motorlu Araçlar - Jondere Traktör, Temiz İş Ticaret, Sinan Darı, Tanış Tarım, Tanış Tarım, Mafmotors, Mila Sulama Sistemleri Merve Nur Erdoğan, Taşdemir İnş. Taah. Vemüteah. Tic. San. Ltd. Şti, Memiş Oğulları, Massey Traktör, Bozok Traktör, Özer Tarım Makinaları, Cafer Burak Turgut, Akay Çelik, Bnk Havacılık, Kahraman Çelik Makas Zirai Alet İmal. Oto. Paz. San. Tic. Ltd. Şti, Pi Mühendislik, Aviatec Arge Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti, Solis Traktör, Lider Water, Göktuğ Tarım Gıda Hayvancılık Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti, Bekir Şensoy Tarım Makinaları, Ulusoy Tarım Makinaları, Kubato Traktör, Deutzh Traktör, Özbulutlar Tarım Hayvancılık Akaryakıt İnşaat Oto Dayanıklı Tüketim Malları Turizm San. Tic. Ltd. Şti, Hanoğulları Tarım Makinaları Gıda Hayvancılık İnş. Oto Petrol San. Tic. Ltd. Şti, Saraçoğlu Hırdavat, Hedef Gübre, Aksoylar Jeneratör, Adaga Gıda ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti, Şahbazlar Akaryakıt - Petlas Lastik, Şahbaz Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Çelikkaleli Veterinerlik, Agt Agrotech Gübre ve Enerji San. Aş., Hitit Jeo- Zemin Araştırma, Ogsaş Organik Gübre Sanayi Aş., Huntaş Tohum Bektaş, Bozok Solar Enerji Elektrik Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti, Yozgat Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Ltd. Şti, Ahmet Hakan Karabulut Ayyıldız Bilgisayar, Aktif Isı Doğalgaz Sistemleri İnşaat Kırtasiye Gıda Hayvancılık İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti, Altersan Jeneratör.” Yasin Nazım Kayhan