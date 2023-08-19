Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde büyük hasar alan Pazarcık ve Narlı Orman İşletme Şefliği idari binaları ve hizmet evleri, depreme karşı önemli avantaj sağlayan yapısal ahşap konstrüksiyon sistemi (TS 647) ile yapılacak.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından özellikle doğal afetler başta olmak üzere, olağan üstü fiziki müdahaleler sonucu oluşabilecek büyük hasarların ve toptan göçmenin önüne geçmek, elastik ötesi davranışta bulunmasını sağlayarak şekil ve yer değiştirmeye (yüksek süneklik özelliği) elverişli, önemli ölçüde dayanımı arttırılmış ve depremden en az etkilenebilecek, ahşap malzemelerden bina taşıyıcı elemanları kullanmak suretiyle oluşturulacak örnek çalışma modeli geliştirildi. Deprem anında ani şekilde oluşan yüklere karşı, binalarda eğilip ve bükülebilme özellikleri sağlayan ahşap yapı malzemeleri, fiziksel, kimyasal, mekanik ve biyolojik özellikleriyle yalıtım görevi üstlenen, hafif, çevre dostu, yenilenebilir, atık oluşturmayan, sıcak görünümlü, esnek ve şekillendirilmesi kolay olması nedeni ile, yığma ve betonarmeye göre çok avantajlı konumda olan ahşap yapı malzemeleri karbon emisyonu ve sağlıklı açısından sağladığı avantajlardan dolayı, ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmakta. Ülkemizde yapımı yaygın olmayan, depreme karşı hafif ve sünek tasarımıyla avantaj sağlayan yeni yapılacak yapılara da örnek olması beklenen, yapısal ahşap konstrüksiyon sisteminin üstün özelliklerinin yer alacağı Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Pazarcık ve Narlı Orman İşletme Şeflikleri İdare Binası ve Hizmet evlerinin inşaatına başlandı. 240 metrekare alana kurulu toplamda 480 metrekare hizmet alanı olacak şekilde bodrum ve zemin kattan oluşan 2 idare binası ve 385 metrekare alana oturan toplam bin 155 metrekare alana sahip hizmet evlerinin, kısa zamanda inşaatının tamamlanarak hizmete girecek” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir