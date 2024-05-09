150 bin TL faizsiz evlilik kredilerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme için tarih verdi. İşte detaylar...

Evlenecek gençlere destek amaçlı verilen 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin ne zaman ödeneceği merak konusu olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde konuşan Göktaş, kredinin ne zaman ödeneceğine dair bilgi verdi.

Açıklamasında GÖktaş, Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlanan 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Özellikle deprem bölgesindeki gençlerin bu krediden öncelikli olarak faydalandığını vurgulayan Göktaş, faizsiz kredi desteğinin ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacağını ifade etti.