Emeklilere yeni üçü bir arada ödeme formülü kurban bayramı öncesi belli oldu. Detaylar haberimizde:

Emekliler, Kurban Bayramı öncesi heyecanla bekledikleri ikramiyeleri için geri sayıma başladı. Yapılan açıklamalar ve son gelişmeler, emeklilerin hesaplarına geçecek bayram ikramiyesinin tarihini netleştirdi.

Bayram öncesi ikramiye tutarı ve ödeme planıyla ilgili belirsizlikler artarken, resmi açıklamaların ardından netlik kazandı. Emeklilerin 15 Haziran'dan önce bayram ikramiyelerini alacakları duyuruldu.

Ancak, emeklilerin kafasındaki en büyük soru, ne kadar ikramiye alacaklarıydı. Bu konuda ortaya atılan "üçü bir arada" formül, dikkatleri üzerine çekti.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3 bin TL olarak belirlendi. Bu miktar, emeklilere önemli bir destek sağlarken, aynı dönemde alacakları promosyon ödemeleriyle birlikte ekonomik rahatlama sağlayacak.

Formül, emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak alacakları 18 bin TL'lik promosyon ödemeleri ve 3 bin TL'lik bayram ikramiyesini içeriyor. Ancak, promosyon miktarları bankadan bankaya ve maaşa göre değişiklik gösterebilir.

EYT'lilerin bu avantajlı formülden yararlanabilmeleri için bayram ayında aylık alıyor olmaları gerekiyor. Bu nedenle, EYT'lilerin 31 Mayıs tarihine kadar aylık başvurusunda bulunmaları önem arz ediyor. Böylelikle, başvuruda bulunanlar 1 Haziran'dan itibaren emekli maaşlarını almaya hak kazanacak ve bayram ikramiyesinden de faydalanabilecekler.

Haziran ayında emekli aylığı için başvuru yapacak olan EYT'liler ise bir sonraki yıl bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak, şartlara uygun başvuruları yapılmış olmasına rağmen işlemleri tamamlanmamış olanlar, işlemler tamamlandıktan sonra ikramiyelerini alabilecekler.

Emekliler, Haziran ayında alacakları maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle birlikte maddi anlamda rahatlayacaklar.