TOKİ, tapusu olmayan vatandaşlar için uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sağlıyor. Ayda 5.866 lira ödeyerek 3+1 daire sahibi olmak isteyenler için TOKİ'den uygun fiyatlı konut avantajı sunuluyor. Ziraat Bankası aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, TOKİ'nin konut kredisiz ve 180 ay taksitle ucuz sosyal konut projesinden yararlanabilirsiniz.

Başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır:

Başvuru yapacak kişilerin kendileri, eşleri ve velayet altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konuta sahip olmamaları gerekmektedir.

Başvuru yapan kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması gerekmektedir.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet etmekte veya il nüfusuna kayıtlı olmaktadır.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ve velayet altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Başvurular, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların, başvurulan kategori ile ilgili "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"nin imzalanması suretiyle gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Çorum ilinin merkez ilçesine bağlı Celilkırı Mahallesi'nde toplamda 754 adet konutun yapılacağı projeye başvurular, 15 Aralık tarihine kadar kabul edilecektir. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son tarih ise 14 Aralık olarak belirlenmiştir.