Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurula TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burhan Altun, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı.

Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin 2023 yılı mali olağan genel kurul toplantısı Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunduğu toplantıda, genel kurul gündemi görüşüldü ve tamamlandı.

TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül, sanayi esnaflarının da ilçe ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sunduğunu belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, olağan genel kurulun Boğazlıyan'a hayırlı olmasını temenni etti, esnafın her daim yanında olduğunu kaydetti.

Coşar, sanayi esnafının önemine vurgu yaparak, "Sanayi esnafımız, ilçemizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, Boğazlıyan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burhan Altun da, tapu dağıtımıyla ilgili olarak, "Üyelerimizin haklarını korumak ve onların işlerini kolaylaştırmak adına bu çalışmaları gerçekleştirdik. İnşallah, üyelerimiz de bu tapular sayesinde işlerini daha güvenli bir şekilde sürdürecekler" şeklinde konuştu.

Altun, genel kurula katılım sağlayan misafirler ve üyelere teşekkür ederek, "Olağan genel kurulumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Sanayimizin daha da ilerlemesi, gelişmesi için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Esnafımız bizim göz bebeğimizdir" dedi.

"TAPULARINI ALDILAR"

Genel kurulda 198 işyerinin tapuları hak sahiplerine TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Burhan Altun, tarafından verildi.

Tapu dağıtımı, Boğazlıyan S.S. Boğazköy Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri arasında sevinçle karşılandı. Haber Merkezi