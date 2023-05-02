Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi için Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ile muhdesatı acele kamulaştıracak.

Bu kapsamda, hızlı tren hattı güzergâhında bulunan Kayseri'nin Kocasinan, Nevşehir'in Kozaklı, Yozgat'ın Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde kurum tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Yeni Hızlı Tren için müjdeli haberi paylaşan MHP Kayseri Milletvekili ve Milletvekili adayı Baki Ersoy, "Yıllardır takipçisi olduğumuz, her platformda dile getirdiğimiz Hızlı Tren konusunda çok şükür emeklerimizin karşılığını alıyoruz 1 Mayıs 2023 tarihli resmi gazetede; Hızlı Tren için acele kamulaştırma kararı” yayınlandı. Müjdeler olsun Kayserim" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi