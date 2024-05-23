Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir karar açıklandı. Emlak vergisi son ödeme tarihi yaklaşırken, binlerce kişinin fazla emlak vergisi ödediği ortaya çıktı. Emlak vergisi muafiyet hakkından haberdar olmayan ve ödeme yapan kişiler, başvuru yaptıkları takdirde fazla ödedikleri tutarı geri alabilecekler.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?

Ülkemizde tapu sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda sıfır oranlı emlak vergisi uygulanabiliyor. Devlet, vergide adaleti sağlamak ve maddi durumu yetersiz kişileri korumak adına emlak vergisi muafiyeti tanıyor. Bu muafiyet, tek evi olan emekliler, ev hanımları, işsiz kişiler, gaziler ve şehit eşi ile çocuklarına ait taşınmazlar için geçerlidir. 200 m²'yi aşmayan konutlar için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanır ve bu kişilerden emlak vergisi tahsil edilmez.

MUAFİYET İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Bu haktan yararlanmak isteyen tek tapu sahiplerinin belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Emlak vergisi son ödeme tarihi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar kimliği ile ödeme yaptığı belediyeye giden tapu sahipleri, emlak vergisi muafiyeti dilekçesi doldurarak bu yıl ödeyecekleri vergiden muaf olabilirler. Ayrıca, geriye dönük 5 yıllık fazla ödenen vergilerin iadesini de alabilirler.

Ödemeler belediyeler tarafından yapılmakta olup, kişinin ödediği toplam para üzerinden gerçekleştirilecektir. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından verilen emsal karara göre, emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayan ev hanımları, işsizler, devletin verdiği maaş dışında maaşı olmayan gaziler ve şehidin eşi ile çocukları bu haktan yararlanarak para iadesi alabilirler.

Tapu sahipleri, haklarını bilmek ve bu avantajdan yararlanmak için belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmalıdır. Böylece hem mevcut yılda hem de geçmiş 5 yılda fazla ödedikleri emlak vergisini geri alarak maddi anlamda rahatlayabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 MAYIS!

Unutmayın, bu önemli fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi olan 31 Mayıs'a kadar işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor.