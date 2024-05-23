Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Kırığı (KAF) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, özellikle Tokat, Adapazarı, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve İzmit bölgelerinin fay hattının en etkili kolları tarafından tehdit altında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ercan, son günlerde Tokat ve Bursa’daki artan deprem tehlikesine dikkat çekerek, vatandaşları ve yetkilileri uyardı. X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Kırığı’nın en etkin kollarını ve en çekinceli bölgelerini detaylandırdı.

KUZEY ANADOLU FAY KIRIĞI’NIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİ

Ercan’ın açıklamalarına göre, Kuzey Anadolu Fay Kırığı’nın en çekinceli bölümü Kaynaşlı, Düzce, Akyazı, Adapazarı ve Sapanca hattında bulunuyor. Bu bölgelerdeki sismik aktivitenin yüksek olması, ciddi bir deprem riski oluşturuyor.

FAY HATTININ EN ETKİN KOLLARI

Prof. Dr. Ercan, KAF’ın en etkin kollarını ise şu şekilde sıraladı:

Kuzey Kol (Marmara): En yüksek risk taşıyan bölüm.

Güney Kol (Bursa-Manyas): İkinci derecede riskli bölge.

İzmit-Gemlik-Bandırma Orta Kolu: Üçüncü derecede riskli alan.

TOKAT VE BURSA’DAKİ DEPREM TEHLİKESİ

Son günlerde Tokat ve Bursa’da yaşanan sismik hareketlilik, bu bölgelerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Ercan, bu bölgelerdeki depremlerin potansiyel tehlikesine vurgu yaparak, halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

UZMANLARDAN UYARI: HAZIRLIKLI OLUN

Deprem uzmanları, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve özellikle KAF üzerindeki yerleşim bölgelerinin her an büyük bir depremle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın uyarıları, deprem tehlikesinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin ve vatandaşların bu uyarılara kulak vererek gerekli tedbirleri almaları hayati önem taşıyor.