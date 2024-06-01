Tansu Penbe Çiller, 24 Mayıs 1946'da İstanbul'da doğmuş bir Türk ekonomist, akademisyen, ve siyasetçi olarak bilinir. Ayrıca Türkiye'nin 22. Başbakanıdır.

Hüseyin Necati Çiller ve Rumeli Türklerinden Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Gazetecilik ve valilik yapmış olan babası Hüseyin Necati Çiller, Milas doğumludur.

İlkokul eğitimine İstanbul, Fındıklı'daki İsmet İnönü İlkokulu'nda başlamıştır. Babasının Bilecik Valisi olarak atanması üzerine ailesiyle birlikte Bilecik'e taşınmış ve eğitimine Bilecik Edebali İlkokulu'nda devam etmiştir.

Ailesinin İstanbul'a geri dönmesiyle birlikte, Demokrat Parti'nin etkisiyle okulunun adı değişti ve İstanbul'da Namık Kemal İlkokulu'ndan mezun oldu. Üniversite eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamladıktan sonra Robert Kolej Yüksek Okulu'nda Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. Eşi Özer Uçuran ile ABD'ye giderek New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış ve Connecticut Üniversitesi'nde doktorasını almıştır.

Akademik kariyerine Franklin & Marshall College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden Çiller, 1978 yılında doçent, 1983 yılında ise profesör unvanını almıştır. Ekonomi alanında dokuz yayını bulunmaktadır.

1993 yılında Türkiye'nin 22. Başbakanı olarak göreve başlamıştır. Başbakanlık döneminde, PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditlerine karşı sert önlemler almıştır. Ayrıca, Körfez Savaşı sonrası Irak'ın kuzeyindeki iktidar boşluğundan yararlanarak PKK'nın faaliyetlerini zayıflatmayı amaçlayan politikalar izlemiştir. Bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşme çabalarına destek vermiş ve PKK'yı terörist örgütler listesine aldırmıştır.

Çiller, İsrail'e yaptığı ziyaret ile Türkiye'nin başbakanı olarak İsrail'e giden ilk lider olmuştur.

İyi derece İngilizce ve Almanca bilen Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller ile evli olan iki çocuk annesidir.

Hakkında yazılan kitaplar

Faruk Bildirici, Maskeli Leydi (1998)

Yavuz Gökmen, Sarışın Güzel Kadın (1999)