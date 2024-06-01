Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği ve araştırdığı isimler arasında yer aldı. 86 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller'in vefatı, birçok kişiyi hayatı ve kariyeri hakkında bilgi arayışına yöneltti. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? İşte Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937'de doğan Özer Uçuran Çiller, mühendis ve iş insanı olarak tanınır. Eski Türkiye başbakanlarından Tansu Çiller ile evli olan Çiller, iki çocuk babasıdır ve evliliğinden sonra "Çiller" soyadını almıştır.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Eğitimine Saint Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, ardından Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik eğitimi aldı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA dereceleri kazandı.

1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı. 1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Uçuran Çiller, sekiz yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding'te CEO olarak çalıştı. 1981'de eşi Tansu Çiller ile birlikte Marsan Marmara Holding'i kurdu. Aynı zamanda Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Eşi Tansu Çiller'in 1993 yılında Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olmasının ardından, Özer Uçuran Çiller Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı.

2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba ilgi duyan Özer Uçuran Çiller, bu alanda çeşitli kitaplar yayınladı.

Özer Uçuran Çiller'in vefatı, sadece yakınlarını değil, aynı zamanda Türkiye'yi de derin bir üzüntüye boğdu. Kendisi, başarılı kariyeri ve ailesine olan bağlılığı ile hatırlanacak.