Survivor All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerin ilgisini sürdürmeye devam ediyor. 22 Mart bölümünde ise bir yarışmacı veda etti. Peki, bu hafta Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor yarışması, her geçen hafta yeni bir heyecanla izleyiciyi karşılıyor. Bu hafta elenen yarışmacının kim olduğu ise merak konusu haline geldi. 22 Mart bölümünde Survivor'da kim veda etti? İşte detaylar haberimizde.

Survivor All Star 2024 yarışmasında rekabetin hızı hiç düşmüyor. Heyecan dolu mücadelede haftanın eleme anı geldi çattı. Mavi takımdan Hakan ve Batuhan ile Kırmızı takımdan Özgür ve Bozok, bu haftanın adayları olarak belirlendi. Eşleşmeler yapıldı ve eleme düellosu için sahaya çıktılar.

VEDA EDEN İSİM

Bozok ve Batuhan, final turunda karşı karşıya geldiler. Bozok 5-0'lık skorla kaybederek Survivor' All Star'a veda eden isim oldu