Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış yapmadan ve kazanılan hakları kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilme imkanı sunan yeni bir karar alındı. Ancak, bu kararın uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kısmen ödeme uygulaması, BES katılımcısının belirlenen şartları sağlaması halinde, eğitim, evlilik, konut alımı ve eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı durumlarda sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı hakları kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilme imkanı sunuyor.