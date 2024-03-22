Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Detaylar haberimizde…

Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişiklikleri, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmelerine neden oluyor.

Bu kez, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin grubunda 23 Mart Cumartesi günü itibarıyla 1 liralık bir indirim olacağı belirtiliyor.

Ancak benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Önceki günlerde yaşanan artışlara karşın, 21 Mart'ta benzin fiyatlarına 1 lira 34 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 11 kuruşluk bir artış yaşanmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, motorin litre fiyatı 42.98 lira iken benzinin litresi ortalama 43.44 liradan satılıyor.