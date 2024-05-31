Survivor All Star'da heyecan dorukta! Dün akşam yayınlanan bölümde, 2. eleme adayının kim olduğu belli oldu. Survivor'da son döneme girilirken bireysel oyunlar başladı. Son bireysel oyunu kazanan Hilmi Cem, 2. eleme adayını belirledi. İşte dün akşam Survivor All Star'da yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık mücadelesi yine nefes kesti. Süre ve eşleşmeye dayalı olarak oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Hilmi Cem oldu. Dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem, ödül için Atakan, Yunus Emre ve Merve'yi seçti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde bir yarışmacı daha eleme potasına girdi. Survivor All Star'da bu haftanın ilk eleme adayı Atakan olarak belirlenmişti. Hilmi Cem, haftanın ikinci eleme adayı olarak Ogeday'ı seçti.

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik, adaya veda eden isim oldu. 5-2'lik skorla elenen Özgür, veda konuşmasında şunları söyledi: "İki Survivor üst üste geldim, pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim, sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum."