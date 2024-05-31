Smart Trade Coin" isimli kripto para borsasına yönelik soruşturma düzenlendi. Ünlü yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü "Smart Trade Coin" isimli kripto para borsasına yönelik soruşturmada, ünlü yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı. Halk TV muhabiri Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 152 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. "Smart Trade Coin" platformu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddia edilen şüphelilerden 127'si yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şüphelilerin toplamda 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini duyurdu. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yerlikaya, "Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 Milyar Dolar (yaklaşık 32 Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda: 1 Milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu" demişti.