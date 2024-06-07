Survivor 2023'ün şampiyon ismi Nefise Karatay, bu sezon da All Star kadrosunda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Parkur performansı ve mücadele azmiyle öne çıkan Nefise Karatay, Survivor All Star'da adını bir kez daha duyurdu.

Survivor 2024 All Star'da son sekize kalmayı başaran Nefise Karatay, kalan üç kadın yarışmacıdan biri olarak göz dolduruyor. 25 Şubat 2000'de doğan ve sporla erken yaşta tanışan Nefise, Balıkesir kökenli olup, profesyonel kariyerine İstanbul'da adım attıktan sonra ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti.

Fenerbahçe'de başladığı spor kariyerinde önemli başarılar elde eden Nefise Karatay, ilk kez katıldığı Survivor 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemesiyle adından sıkça söz ettirmişti. Milli atlet kimliğiyle uzun atlama ve engelli atlama dallarında da başarılı bir kariyere sahip olan Nefise, Survivor All Star'da da iddialı bir şekilde mücadele ediyor.

Survivor hayranlarının merakla takip ettiği Nefise Karatay, All Star'da sergilediği performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.