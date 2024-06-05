TV8'in sevilen yarışmasında, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni sistem ile yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele ediyor. Her gün bir şampiyon belirleniyor ve bu şampiyon, bir eleme adayı seçiyor. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Ogeday oldu ve eleme adayı olarak Atakan'ı söyledi.

OGEDAY, ATAKAN'I ELEME ADAYI OLARAK GÖSTERDİ

Ogeday, yaptığı açıklamada, "Bir isim söylemem gerekiyor. Duygusal tarafından bahsettim, stratejik tarafı da var bu işin. Yaşadığımız problemleri göze alarak ve üzülerekten bence bu kadar ofansif olunmasını beklemiyordum. Atakan demek istiyorum," dedi. Bu açıklamanın ardından Atakan eleme potasına girdi.

ATAKAN'IN CEVABI: "ÇIKACAĞIZ ÇARPIŞACAĞIZ"

Eleme potasına giren Atakan, "Güzel bir adım var, söylemeyi seviyorlar. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Kolye kendisinde. Üçüncü kim, dördüncü kim, bekliyorum. Ben yarın bireyseli almazsam Batuhan ve Ogeday performanstan giremiyor. Geriye ben Seda, Yunus kalıyor. Bireyseli almadın mı düellodasın gibi düşünün. Çıkacağız çarpışacağız," diyerek kararlılığını gösterdi.

YARI FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Survivor'da yarı finale yükselen yarışmacılar Ogeday, Merve ve Atakan oldu. Nefise de bu yarışmacılarla düelloya çıkacak. Yarışmada bireysel mücadelenin artması, rekabeti iyice kızıştırdı. Murat Ceylan'ın haftanın ikinci gitme adayını açıklaması, yarışmacılar üzerinde büyük bir etki yarattı. Son olarak Özgür, Aleyna ve Hilmicem'in adaya veda etmesi, gerilimi artırdı.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı, yeni sistemi şu sözlerle özetledi: "Survivor artık bireysele dönüyor. Bireysel oynayacaksınız. Her günün bir şampiyonu olacak ve şampiyon aday söyleyecek. Böylece şampiyonun adayı gitme adayı olacak. Düelloya çıkacak." Bu açıklama, yarışmacılara yeni bir strateji geliştirmeleri gerektiğini hatırlattı.

SURVİVOR 2024'TE SONA DOĞRU

Survivor 2024 All Star'da heyecan her geçen gün artıyor. Yarışmacılar, hem fiziksel hem de stratejik yeteneklerini sergileyerek finale kalmak için mücadele ediyor. Ogeday'ın Atakan'ı eleme potasına göndermesi, yarışmanın ilerleyen günlerinde neler yaşanacağını merak konusu haline getirdi.

Survivor 2024'te eleme adayı olan Atakan'ın durumu ne olacak? Yarı finale yükselen yarışmacılar arasındaki rekabet nasıl şekillenecek? Tüm bu soruların cevapları, önümüzdeki günlerde belli olacak. Survivor 2024 All Star'daki gelişmeleri kaçırmayın!