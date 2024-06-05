Şekip Mosturoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları arama motorlarında merak edilerek araştırılan gündem konuları arasında yerini aldı. Peki, Şekip Mosturoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı nedir? İşte cevabı…

ŞEKİP MOSTUROĞLU KİMDİR?

20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eski hakem Cem Papila ile aynı dönemden mezundur.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı oldu.

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte tutuklu yargılandı ve 8 ay hapis yattı. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak Yargıtay, cezayı onamadı. Daha sonra beraat etti.

Şekip Mosturoğlu ingilizce bilmektedir.