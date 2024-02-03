Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasındaki teklif süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve sigortalılara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla Trafik Teklif Platformu'nu hayata geçiriyor. SEDDK'nın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde kurduğu bu platformun çalışma usul ve esaslarına dair genelge 19 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Bu yeni sistemle birlikte trafik sigortası poliçe tekliflerini almak artık 10 dakika gibi kısa bir sürede mümkün olacak. Ayrıca trafik sigortası prim hesaplamalarında hasar maliyet endeksi uygulamasının 2024 yılı Mayıs itibariyle başlaması öngörülüyor. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında tüketicilerin karlı çıkacağını belirtiyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'a göre, 2024 yılı başında aylık yüzde 2'lik artışlar, Ocak ayında yüzde 10'a çıkacak. Şubat, Mart, Nisan aylarında ise sigortacılar her ay primlerini yüzde 5 artıracaklar. Nisan ayı sonunda aylık yüzde 5'lik fiyat artışları sona erecek ve Mayıs ayında trafik sigortasında ilk defa 'hasar maliyet endeksi' uygulanacak, primler de bu endekse göre belirlenecek.

Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen, kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamayı amaçlayan bir uygulamadır. SEDDK'nın hayata geçirdiği Trafik Teklif Platformu, bu alanda yaşanan mağduriyetlere çözüm sunmayı hedeflemektedir. 2024 yılı itibariyle, sigortalılar daha hızlı ve etkili bir şekilde trafik sigortası teklifleri alabileceklerdir.

Trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafa verilen hasar masraflarını kapsar. Limitler dahilinde hasar ödemeleri yapar ve bedensel zararlar için sağlık masraflarını karşılar. Bu zorunlu sigorta, şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde olabilecek kazalarda araç sahiplerinin maddi kayıplarını azaltmaya yardımcı olur. Trafik sigortası, aynı zamanda maddi giderleri, sakatlıkları, üçüncü şahıs sakatlıklarını, vefatı ve avukatlık giderlerini kapsayan geniş bir yelpazede hizmet sunar.