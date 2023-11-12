Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Düzce Depremi’nin 24.yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirten Zararsız, “Deprem risklerinin ne kadar büyük olduğunu hatırlayarak, gelecekte benzer felaketleri önlemek için depreme karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Zararsız yaptığı açıklamada, “Düzce Depreminin 24. Yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarken risklerin ne kadar büyük olduğunu hatırlayarak gelecekte benzer felaketleri önlemek için depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bina ve işyeri güvenliği için bina yapısı ve temellerini değerlendirerek, yapısal güçleri yapın. Düşme riski olan ağır nesneleri buzdolabı, tv, aynaları sabitleyin. İçinde ağır eşyaların bulunduğu dolap kapaklarının mekanik kilitlerle kapalı kalmasını sağlayın. Taşınabilir yangın söndürücüler, ilk yardım kitleri ve acil durum çantası hazırlayın. Topluluk hazırlığı noktasında deprem tatbikatlarına katılın. Acil çıkış ve toplanma noktalarını öğrenin. Ailenizle acil durum iletişim planı oluşturun. Deprem riskinin farkında olun ve yerel yetkililerin uyarılarına kulak verin. Deprem anında sakin kalın pencere ve camlardan uzak durun, asansör kullanmayın" ifadelerini kullandı.

Başkan Zararsız, ev ve iş yerlerinde; ÇÖK! KAPAN! TUTUN! Tekniğiyle yaşam alanı oluşturulmasını, deprem anında araç içinde olanların yavaşlamasını, köprü ve tünellerden uzak kalınması gerektiğini vurguladı.