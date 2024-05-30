Halk TV'de hafta içi her gün yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programının bugünkü konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu.

Suat Kılıç’ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Suat Kılıç'ın biyografisi ve hayatına dair tüm detaylar...

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun'da doğdu. Babası Hüseyin Kılıç ve annesi Elmas Kılıç'tır. Aslen Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kavakpınar köyündendir. Çocukluğu Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Yeşilköy'de geçti. İlk ve ortaokulu Yeşilköy'de tamamladıktan sonra Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

KARİYERİNE GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Üniversite yıllarında medya sektörüne adım atan Kılıç, iki yıl boyunca Dünya Radyo'da bir gençlik programı sundu. Ardından NTV’ye geçerek Mirgün Cabas ve Banu Güven'in sunduğu "24 Saat" adlı haber programının Ankara ayağını hazırladı. 1999 yılında Kanal D televizyonunda sabah programı sunuculuğu yaptı ve daha sonra parlamento muhabiri olarak görev aldı.

SİYASET HAYATI

Suat Kılıç, 14 Kasım 2002 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Samsun'dan AK Parti milletvekili seçilerek 30 yaşında en genç milletvekili unvanını kazandı. Meclisin açılış toplantısında en genç üye olarak geçici Başkanlık Divanı'nda yer aldı ve daha sonra kalıcı olarak Divan'a seçildi. AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini de üstlendi.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE BAKANLIK GÖREVLERİ

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 23. dönem milletvekili seçimlerinde tekrar Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildi. Bu dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. 12 Haziran 2011 tarihinde 24. dönem milletvekili seçimlerinde yeniden Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildi. 6 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 61. Hükümet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirildi.

ÖZEL HAYATI

25 Aralık 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinden ayrılan Suat Kılıç, Melike Nur Kılıç ile evlidir ve üç çocukları vardır: Muhammed Emin Kılıç, Hüseyin Kaan Kılıç ve Suat Melik Kılıç.

Suat Kılıç, siyaset ve medya dünyasında genç yaşta başladığı kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isimdir. Halk TV'deki "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında konuk olması, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmiş ve biyografisi merak konusu olmuştur. Suat Kılıç'ın kariyerine ve hayatına dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.