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İl Kuraklıkla Mücadele Komisyonu Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat’ta kuraklıkla mücadele stratejileri ve alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıya, il genelinde kuraklıkla mücadelede etkin bir şekilde koordinasyon sağlamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan önemli isimler katıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığındaki toplantıda, Yozgat’taki su kaynaklarının korunması ve kuraklıkla başa çıkma konusunda önemli adımların atılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.