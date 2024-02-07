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Yapmış olduğu okul ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret eden İlçe Müdürü Akkan’a, Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Ahmet Erdem eşlik etti.

Ziyarette ilk olarak öğretmenler ile bir araya gelen Akkan, yapmış oldukları projeleri değerlendirerek, yeni eğitim ve öğretim döneminde yapması planlanan projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür eden Akkan, “Bizler geleceğimizi siz kıymetli öğretmenlerimize emanet ettik. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde de görüyoruz ki emanetlerimize en güzel şekilde sahip çıkıyorsunuz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimizi şekillendirmekte öğretmenlerimizin elindedir. Sizlerde tüm gayretleriniz ile çaba gösteriyorsunuz. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“MESLEK SEÇİMİNDE İYİ DÜŞÜNMELERİ LAZIM”

Öğretmenler ile yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda öğrencilerle bir araya gelen Akkan, gelecekte yapacakları planlar hakkında konuştu.

Meslek seçiminin son derece önemli olduğunu belirten Akkan, “Önümüzde Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavları var. Bu sınavlar 12’nci sınıf öğrencilerimiz için oldukça önemli sınavlar. Öğrencilerimiz bu sınav ile sadece üniversite tercihi yapmayacak aynı zamanda meslek tercihlerini de yapacaklar. Bu yüzden öğrencilerimiz sınav sonrası hangi mesleğe daha yatkınlar nasıl bir meslek icra etmek istiyorlar ilk olarak bunu düşünmeleri gerekiyor. Daha sonra öğrencilerimiz iyi bir üniversitede geleceklerine yön verecekler” ifadelerini kullandı.