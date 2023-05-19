Muaythai Spor dalında Gençler Türkiye 3’üncüsü Öznur Yücesoy ve Atletizm koşuda 800 metre Türkiye 4’üncü Duygu İpek ile ilçe voleybol turnuvasında 1’inci olan Şehit Adem Canpolat Kız Voleybol Takımı, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un öncülüğünde İlçe Kaymakamı Yunus Polat’ı makamında ziyaret etti.

“TEBRİK EDİYORUZ”

İlçe Kaymakamı Yunus Polat ziyaret sonrasında açıklamada bulunarak, “Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Beden Eğitimi Öğretmenleri Yasemin Karataş ve Emre Karaçoban'ı desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİNİ VERECEK”

Ziyaret sonrasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Muaythai Gençler Türkiye 3’ncüsü olan Öznur Yücesoy ve Atletizmde 800 metre koşuda Türkiye 4’üncü olan öğrencimiz Duygu İpek ve ilçemiz voleybol turnuvasında 1’inci olan Şehit Adem Canpolat Kız Voleybol Takımı ile birlikte Sayın Kaymakamımız Yunus Polat'ı makamında ziyaret ettik. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eden ve her türlü desteklerini vereceğini belirten Sayın Kaymakamımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Başarı Yozgat’tan ESER” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan