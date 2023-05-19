Sarıkaya’da görev yapan öğretmen Abdullah Düğer, 5 hikâye ve 3 ödüllü senaryosunu bir araya getirdiği “Kıraçta Açan Hikayeler” isimli kitap yayınladı.

Öğretmen Abdullah Düğer, “Kıraçta Açan Hikayeler” isimli kitabını Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a makamında takdim etti.

TEBRİK ETTİ

Kitabını hediyesi için yapılan ziyaret sonrasında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, “İlçemiz öğretmenlerinden Abdullah Düğer, 5 hikâye ve 3 ödüllü senaryosunu bir araya getirdiği ‘Kıraçta Açan Hikâyeler’ kitabını takdim etti. Öğretmenimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Müdür Yoldaş, öğretmenlerin çok yönlü olarak kendilerini geliştirmelerinin önemine değinerek giriştikleri bu tarz faaliyetlerden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“MUTLULUK DUYUYORUM”

Kitapla ilgili bilgi vererek genel bir açıklamada bulunan Düğer ise, “5 hikâye, 2 kısa film senaryosu ve 1 kısa tiyatro (Skeç) senaryosunu bir araya getirdiğim 'Kıraçta Açan Hikayeler' kitabımı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat, Emin'e türlü acılar yaşatsa da sizler Serkan ve Şenol gibi inancınızı kaybetmeyip, Abdurrahman gibi cesur, Yalçın gibi inatçı, bir köy öğretmeni kadar pozitif olun ve bir çocuğun köpeğine bağlandığı karşılıksız sevgi bağıyla hayata bağlı kalın. Unutmayın, Hasan gibilerini mutlu etmek bizim elimizde” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan