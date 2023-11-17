Sorgun ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, Filistin için kermes açtı.

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Kermesi düzenleyenlerden Yasemin Ünal, sosyal medya üzerinden kadınlarla sohbet ederken Filistin için kermes düzenleme fikri doğduğunu belirtti.

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Ünal, İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkı için bir şey yapamadıklarına üzüldüklerini anlatarak, "Sosyal medya üzerinden mesajlaşırken neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Kermes için çalışma başlattık. İlk başta 20-25 kişiyle başlayan organizasyonumuza katılan kadın sayımız 50’yi geçti. Sayımız artıyor" dedi.

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İlk gün 55 bin liralık satış yaptıklarının aktaran Ünal, kermesin pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA