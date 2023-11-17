Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, Filistin için kermes açtı.

Kermesi düzenleyenlerden Yasemin Ünal, sosyal medya üzerinden kadınlarla sohbet ederken Filistin için kermes düzenleme fikri doğduğunu belirtti.

Ünal, İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkı için bir şey yapamadıklarına üzüldüklerini anlatarak, "Sosyal medya üzerinden mesajlaşırken neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Kermes için çalışma başlattık. İlk başta 20-25 kişiyle başlayan organizasyonumuza katılan kadın sayımız 50’yi geçti. Sayımız artıyor" dedi.

İlk gün 55 bin liralık satış yaptıklarının aktaran Ünal, kermesin pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.