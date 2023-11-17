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Yapmış olduğu çalışmalar ile beldenin çehresini değiştiren Başkan Ünal, adından sıkça söz ettiriyor.

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde göreve seçilen Başkan Ünal, 5 yıl içinde yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

5 yılda birçok zorlu süreç atlatıldığını ifade eden Ünal, “Geride bıraktığımız yıllar ile beraber bildiğini gibi tüm Dünya’da ve ülkemizde birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bunların en başında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgınının getirdiği olumsuzluklar içerisinde değişen, dönüşen ve kurulmaya başlayan yeni dünya sisteminin ardından ekonomik zorluklar ve dünyayı tehdit eden su savaşları, kuraklık ve ardından asrın felaketi olarak tabir edilen deprem bunları hepimiz birlikte yaşayarak ve tüm gelişmeleri birlikte takip ettik.Türkiye’de de ilk virüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde görüldü ve tüm illerde ilçelerimizde, kasaba ve köylerimizde varlığını kısa sürede hissettirdi. Bunun yanısıra dünyadaki salgının yayılma hızına baktığımızda alınan tedbirlerle adete gelişmiş denilen devletlerin dahi övgüsüne mazhar olmuş Türkiye bir ciddiyet ile kontrol altına almaya çalışılıyor ve aldı. Tabi bu salgının dünyada olduğu gibi Türkiye de de ciddi bir ekonomik kriz oluşturduğu yine alınan tedbirlerle dünyada hissedilen olumsuz hava vatandaşlarımızın hissetmemeleri ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara mümkün olduğunca devam edildi. Yine covid, ekonomik kriz, deprem bu süreçte de tabi belediye olarak kasabamıza elimizden geldiği kadar gönül belediyeciliği kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştık” dedi.

“HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmalar ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Ünal, “Yeni adım attığımız bu günlerde vatandaşlarımız birlikte büyük bir çalışma aşkıyla kasabamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Geçmişimizden tutun ki geleceğe ilham alarak enerjimiz ilk gün olduğu gibi dolu dolu, büyük bir heyecanla hemşerilerimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Neden mi Hz. Mevlana’nın ifadesiyle ‘Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’bu düsturla 2019’da devraldığımız günden itibaren yapılan çalışmaları, atılan adımları vatandaşlarımızla her zaman paylaştık. Bu yıl da inşallah vatandaşlarımızın duası ve bizlerin gönüllere taht kuran ve azimli, gayretli çalışmasıyla çok güzel gelişmeler olacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

“SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Beldede 10 yıldır problem olan su sorununu çözdüklerini belirten Ünal, “Öncelikle kasabamızın 10 yıldır kanayan yarası olan adete bir dağ köylerini andıran ve çeşmelerde pınarlar da bidonlarla su sırası bekleyen vatandaşlarımızın su sorununu çözüme kavuşturduk. Kararlı adımlarla ve çalışmalarla yaklaşık girmiş olduğumuz 5’inci yılımıza kadar susuz bırakmadık mücadelemizle takibimizle sizlere susuzluk yaşatmadık. Dünyanın çölleşme ve iklim değişikliğini yaşadığı en kurak günler de dahi olsa bu yıllarda vatandaşlarımıza mahcup olmadık susuzluğu kökünden çözdük” ifadelerini kullandı.

“BELDEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Yapılan çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandıklarını ifade eden Ünal, “43 yıllık bir belediye olmasına rağmen yaşadığımız 21’inci yüzyılda dereden köprü olmadığı için kepçe ile öğrenci taşıyan bir belediye vardı. Çok şükür göreve geldiğimiz gün den itibaren Yamaçpınarına köprümüzü yaptık ve taş döşeme işlemini de süratle bitirdik. Kasabamızın ortasından geçen dere ıslahı kenar telleri ile birlikte çevresini tamamen yaklaşık 2 kilometre yaparak kasabamızı ve mezarlıkları gün yüzüne çıkartarak kirli ve kokudan kötü görüntüden kurtardık.Yaptığımız bakım onarım ve boruların değişimi yapılan çalışmalarla 10 yıldır akmayan kasabamız sakinlerinin hayvancılıkla uğraşması neticesinde hayvanlarını dahi sulama sıkıntısı çeken hemşehrilerimizi büyük bir çileden kurtararak suya kavuşturduk.Devamlı sıkıntıların ve tehlikelerin olduğu bırakın taksiyi traktörle dahi gidilemeyen yayla yolumuzun güzergahını değiştirerek devamlı traktörlerin sürdüğü o dik rampaları da düşürerek yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda 12metre genişliğinde 587 kamyon sıkıştırma ve kumlama hafriyatı ile vatandaşımızın hizmetine sunduk” ifadelerine yer verdi.

“FIRINIMIZI HİZMETE AÇTIK”

Ünal, “Kasabamız kapatılan fırınını hizmete açtık. Seçim beyan namemizde söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğimizi beyan etmiştik ve fırınımızı hizmete açarak sıcak ekmeği yedirdik ve yedirmeye devam edeceğiz. Orman kesimini yaptık. Yıllardır yapılamayan yapılsa dahi dozeri greyderi bırak kepçe dahi bulup yolunu yaptıramayan kendi imkânları ile iş makinası kiralayan bir durumdan belediyeden çok şükür greyderlerle kepçelerle dozerlerle ve en önemlisi de insanına değe veren bir belediyecilik örneğini tarihinde ilk defa bir haftalık kahvaltı erzağını veren ve ormanda halkı ile iç içe olan bir belediyecilik sergileyerek vatandaşımızın gönüllerine taht kuran orman kesimini yaptık geldiğimiz günden buyana 5’inci kez yaptık ve yapıyoruz” dedi.

“SİSTEMİ HIZLANDIRDIK”

Belediye olarak verilen hizmetlerin bedelini hızlı, kayıpsız ve çağdaş yöntemlerle toplamaya çalıştıklarını belirten Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bunun için, gerekli olan verileri de aynı şekilde toplamak, bilgi fişi, fatura, bildirim gibi belgeleri en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak. O sebeple el terminali sistemi ve mobil teknolojileri kasabamızın hizmetine sunduk. Bu amaçla el terminali sistemi, son teknolojiye sahip, beraberinde ya da entegre termal taşınabilir yazıcısı bulunan el terminali cihazları ile el terminali yazılımından oluşur. Belediyemizde su tahakkuk, genel tahakkuk tahsilat, işgaliye, ilan ve reklam vergisi, otopark, pazaryeri gelirleri gibi birçok farklı uygulanacak. Elektronik Veri Toplama (EVT) Sistemi prensiplerine dayalı bir işleyişe sahiptir. Su dağıtım hizmetlerinin abone bazlı tüketim ölçümü, tarifeli fiyatlandırma, tahakkuk ve tahsilat işlemleri bir organizasyonla yapılır. Kilit aşamalar tüketimi gösterir endeksin sayaçtan okunması ve sağlıklı şekilde kurum veritabanına aktarılmasıdır. EVT Sistemleri, endeksin girilmesi, ihbarname veya faturanın hazırlanması, bilgilerin online yada okuma dönüşünde sunucuya aktarılması işlemlerinin otomatik ve hızlı yapılmasını sağlar. Böylece saha ekipleri okuma anında ihbarname ve fatura verebilir, gerektiğinde tahsilat yapabilir, konvansiyonel yapıdaki bilgi ve belge gelgitini engelleyebilirler. Su dahi bu bizden şu sizden bu ondan diyerek kafasına göre su bedelini ortadan kaldırdık.”