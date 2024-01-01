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Suudi Arabistan'ın, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacağı yönündeki iddialara İletişim Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Başkanlık, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.” şeklindeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da planlanan Süper Kupa final maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla sahaya çıkmasına Suudi Arabistan yetkililerinin izin vermemesi üzerine iki takımın maça çıkmama kararı alması ve maçın oynanmaması olayı sonrasında, sosyal medyada "Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklayacak" iddiası hızla yayıldı.

İddiaya dair İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.” iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan’a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu açıklama, yaşanan olaylar sonrasında ortaya atılan iddiaları net bir şekilde yalanlamaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, gerçek olmayan bilgileri paylaşmadan önce dikkatli olmalı ve resmi açıklamalara güvenmelidir."