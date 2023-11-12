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Erzurum'da faaliyet gösteren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı canlı yayında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Atmaca, tartışmalı ifadeleriyle büyük tepki çekerken, olay sonrasında adli süreç başlatıldı.

Atmaca'nın sözleri nedeniyle takipçileri tarafından büyük tepki gördü. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Atmaca, adli süreç başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan Atmaca hakkında, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş adliye binası önünde açıklama yaptı. Başkan Eş, CHP İl teşkilatının da şikayetçi olduğunu belirtti.

Mustafa Atmaca, adliyeye çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.