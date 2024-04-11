Sosyal medyada kullanıcılarının bulaşık süngerlerinin zararıyla alakalı yaptığı paylaşımlarla mutfaklarda adeta yenilik yaşandı.

Bulaşık süngerinin içerisinde mikrop ve bakteri tuttuğuyla ilgili yapılan paylaşımlardan sonra vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi.

Çareyi kabak lifinde bulanlar hem doğaya zararı olmasından hem de içerinde bakteri tutmamasından dolayı tercih ettiklerini belirtti.

Yozgat’ta aktar olan Fahri Yenice ise kabak lifinin genellikle mutfaklarda tercih edildiğine değinerek kabak lifi satışlarının arttığını söyledi.

“BAKTERİ VE MİKROP ÜRETMEMESİ İNSANLARI EN ÇOK CEZBEDEN ŞEY”

Aktar Yenice, kabak lifinin yıllarca banyoda kullanıldığını, ancak son zamanlarda insanların sağlık konusunda şuurlanmasıyla bulaşık yıkamak için satın alınmaya başlandığını belirtti.

İnsanların bakteri ve biriktiren bulaşık süngerlerinin yerine doğal kabak lifi kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Yenice, “İnsanlar biraz daha şuurlandıkça satışları da tabii ki ister istemez arttı. En azından soran kişi sayısı artıyor talep eden kişi sayısı artıyor, alınıyor da satışları da gayet güzel ben memnunum. Birkaç farklı kabak lifi piyasada satılıyor. Bunlardan bir tanesi ham kabak lifi diye adlandırılan uzun olarak alınıp istediğiniz boyutta keserek kullanabileceğiniz şekilde olan. Bir diğeri el geçirmeli kese gibi kullanabileceğiniz kabak lifi olarak satılıyor. Bunun dışında yüz için özel olarak üretilmiş kabak lifleri var. Bunları insanlar tercih ediyorlar şu anda. Bunlar piyasaya ilk çıktığında banyoda doğal lif olarak kullanılıyordu. İnsanlar ölü deriyi atmasından veya kan dolaşımını hızlandırmasından dolayı ya da sivilceler için kan dolaşımını hızlandırıp tedavi sürecine yardımcı olması açısından tercih ediliyordu. Ama şimdi sosyal medyanın da etkisiyle insanlar bunu bulaşık süngeri olarak da kullanabileceklerini öğrendiler. Aslına bakarsan bu ürün hem banyoda hem de hem bulaşık yıkamada kullanılabiliyor. Bizler de kullanıyoruz yani gayet iyi bir üründür. Bu arada sağlıklı doğal bakteri ve mikrop üretmemesi özellikle insanları en çok cezbeden şey. Tabi güzellik ve kozmetik yönlerinin dışında bulaşık yıkamak için kullanılacak doğal ürünlerden bir tanesi haline geldi” şeklinde konuştu.