Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaş için önemli bir adım attı ve Türkiye'nin gıda enflasyonunun yükselmesiyle birlikte artan sosyal yardım ihtiyacına cevap verdi.

Bakanlık, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları sevindirecek bir haberi duyurdu.

Her ay 5 bin 100 lira nakit yardım desteği sağlanacak olan bu program, ek gelir elde etmekte zorlanan kronik hastalara büyük bir destek olacak.

Başvurular, hastalık belgesiyle yapılacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detaylı olarak incelenecek. Ardından, yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Bu maddi destek, kronik hastalığı olan bireylere ekonomik açıdan destek sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, yeni sosyal yardım miktarlarını da kamuoyuyla paylaştı ve bu desteklerle ilgili başvuru süreci vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bakan Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya cihaza bağlı yaşayan bireylere her ay ek ödemeler yapılacağını açıkladı.

Başvuru yapacak vatandaşların, hastalıkla ilgili raporlarını sisteme girmelerinin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, belirlenen destek tutarına ek olarak, hastaların yaşadığı hanelere yüzde 5 ek ödeme yapılacağını belirtti.

Bu şekilde, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere daha kapsamlı bir destek sağlanması amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımı, milyonlarca vatandaş için umut ışığı olacak gibi görünüyor.