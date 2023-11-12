Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal hizmetler alanında Yozgat’ta kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun toplantısı gerçekleştirildi.

Koordinasyonun toplantısı1

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam başkanlığında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Koordinasyonun toplantısı2

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Toplantıda sosyal hizmet alanında hizmet veren tüm katılımcı kurumlar kendi alanlarındaki sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Yozgat temelinde kurumlar arası işbirliğinin nasıl olması gerektiği konusunda kurum temsilcileri arasında istişarelerde bulunuldu

Kaynak: Alpaslan Demir