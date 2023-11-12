Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başhekim Uz. Dr. Kozan, “Pnömoni, halk arasındaki bilinen tabiriyle zatürre; kısaca akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Zatürre, Dünya’da ve Türkiye’de en sık görülen hastalıklardan biri olup, ölüme sebep olan hastalıklar arasında 5’inci sıradadır” dedi.

Zatürre de hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski olduğunu söyleyen Uz. Dr. Kazın, “Hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla zatürrenin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Bunlar; kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kanser, diyabet, sigara kullanımı, alkol ve/veya madde bağımlılığı, düzensiz beslenme ve uykudur” diye konuştu.

Zatürre belirtileri olarak hastada yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı balgam çıkarma ve yan ağrısı olabileceğini belirten Uz. Dr. Kozan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bazı zatürre türlerinde ise birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Hastanın yakınmaları zatürreyle uyumlu ise genellikle yapılan muayene ve akciğer röntgenindeki bulgularla teşhis konulabilir. Gerekirse kan ve balgam tahlilleri yapılabilir. Zatürrede kronik hastalıkların uygun şekilde takip ve tedavisi, stresten kaçınma, dengeli beslenme ve hijyenik barınma koşullarının sağlanması, alkol, tütün ve ilaç bağımlılığının azaltılması gerekir. Birçok vakada hastalık evde tedavi edilebilir. Ağır olguların, yaşlı hastaların, oksijen tedavisi veya yoğun bakım desteği gerektiren hastaların hastaneye yatması gerekir. Tedavi sırasında uygun antibiotikler, balgam sökücüler, ateş düşürücüler kullanılmaktadır. Ayrıca tedavi süresince bol sıvı alınması gerekir. Zatürreye yol açabilen veya kolaylaştırıcı olan grip salgınları sırasında kalabalıkta temasın azaltılması, maske kullanılması önemlidir.”