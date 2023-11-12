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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Erbek ve Kemallı Köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Demir, yapılan ziyaretlerde İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan depo bakım onarım, yol çalışmaları ve GES güneş enerjisi santralini yerinde inceledi.

Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Talat İbiş, Dursun Tuncer ve Abdullah Güngör ile yapılan ziyarette Erbek ve Kemallı köyü muhtarlarının talep ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Demir, taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.