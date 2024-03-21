Sorgun Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlanan adaylara destek olmak için parkur hazırlık kursu açtı.

Sorgun ilçesinde POMEM sınavlarına hazırlanan adaylar, Gençlik Spor Bakanlığı Kapalı Spor Salonunda antrenman yaparak güç depoluyorlar.

Sorgun’da polis olma hayali kuran gençler, yaklaşık 2 saatlik antrenmanlarda parkurda elemeler için ter döküyor. Adaylara moral vermek için antrenmanı ziyaret eden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, adaylarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Mayıs ayında yapılacak mülakatlar öncesi adaylar için parkur kursu açtıklarını söyleyen Başkan Ekinci, bir süre adayların parkur antrenmanını izledi. Adaylar da Başkan Ekinci’nin kendilerine gösterdiği ilgi ve güzel temennilerden dolayı teşekkür etti.

Sınavlarda adaylara başarı dileyen Başkan Ekinci, “Biz de karınca kararınca destek olmak için buraya geldik. Kurs ücretleri biraz pahalı biz de belediye olarak bunu üstlenmek istedik. POMEM’e hazırlanan gençlerimize destek olmak amacıyla Sorgun Belediyesi olarak bu kursu açtık. Şu an da çocuklarımız sınava hazırlanıyorlar. Hepsi de başarılı olacaktır diye umut ediyorum. İnşallah biz de buna bir elçi olmuş oluruz” dedi.