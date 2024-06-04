Sorgun’un okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlayan ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sorgun Kitap Fuarı, rekor bir ziyaretçiyle kapılarını kapattı. Kâğıttan dünyaları keşfe çıkaran İç Anadolu’nun en büyük fuarı, 24 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında 55 bin 468 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Sorgun Kitap Fuarı, böylece bölgenin en büyük kitap fuarı olma unvanını taçlandırmış oldu.

BAŞKAN EKİNCİ’DEN TEŞEKKÜR

Sorgun Belediyesi’nin en önemli kültür etkinlikleri arasında başı çeken kitap fuarı, 10 gün boyunca Sorgunlu vatandaşlara kültür şöleni yaşattı. Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda 65 yazar, 80 yayınevinin kitapseverlerle buluştuğu Sorgun Kitap Fuarı’na, çevre illerden de ziyaretçiler geldi. Birbirinden seçkin yazar ve şairlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza etkinliğinin düzenlendiği fuarı bu yıl 55 bin 468 kişi ziyaret etti. Çevre illerden 9 bin 786 kişinin de transferi belediyece karşılandı. Fuarın son gününde bir kez daha stantları dolaşan ve yayınevlerini ziyaret eden Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Kitap fuarı, başladığı günden bu yana her sene bir önceki senenin rekorunu kırarak devam etti. Her sene sayısal iyileşmenin ötesinde nitelik yönünden bir iyileştirme oldu. Fuara katılan, kitap imzalayan, söyleşi yapan yazarlarımız ile yaptığımız sohbetlerde bir kez daha fark ettim ki, kitap fuarımız, bölgemizin gerçekten kendi alanında en iyi kitap fuarı olma niteliği kazandı” dedi.

“ŞEHRİMİZİN BÜYÜK BİR KAYNAĞI”

Gençlerin Sorgun Kitap Fuarı’na katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, “Gençlerin katılımı kitap fuarını zenginleştirdi. Onların çok ciddi ilgisini gördük. Bu bile başlı başına bir güzellik oldu. Gençlerimizin yanında kentin kültür hayatında bizzat var olan katılımcıların fuara ilgisini gördük. Bütün bu güzellikler kentin yaşamına büyük bir zenginlik kattı. Hem kültürel anlamda zenginleştik hem renklendik, hem de kentin markası oldu kitap fuarı. Birçok yazar ve konuktan Sorgun Kitap Fuarı’nın bulunduğumuz bölgedeki en iyi kitap fuarı olduğu değerlendirmesini bizzat dinledim. Bu şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu organizasyonun düzenlenmesinde personelimizin çok büyük emeği, yayınevlerinin katılım gayreti oldu. Şehrim adına misafirlerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin insanına kitap fuarına göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Daha güzel kitap fuarlarında buluşmak dileğiyle bir sonraki daha güzel olacak iddiasıyla ve temennisiyle herkese saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.