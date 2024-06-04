Emre Şirin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde tamamladı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı unvanıyla meslek hayatına adım atan Şirin, bankacılık sektöründe deneyim kazandı.

ING Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Odeabank ve Denizbank gibi önemli kurumlarda çalışan Emre Şirin, 2021 yılında Ena Strateji ve Finansal Danışmanlık firmasını kurarak kendi işini hayata geçirdi. Şirketi aracılığıyla hem kurumlara hem de bireylere Finansal Yönetim, Yatırım ve Portföy Yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Emre Şirin, ayrıca çeşitli televizyon kanallarında ekonomi ve piyasa programlarında yorumculuk yapıyor. Sözcü TV, EkoTürk TV, Ekonomi Ekranı, Yeniçağ TV, Lider Haber gibi platformlarda düzenli olarak ekonomi ve piyasa hakkında değerlendirmelerde bulunan Şirin, aynı zamanda kendi YouTube kanalında da piyasa ve ekonomiye dair analizlerini paylaşıyor.

Köşe yazarlığı da yapan Emre Şirin, Para Analiz internet sitesinde yazılarıyla okuyucularla buluşuyor.

Emre Şirin, finans dünyasındaki deneyimi ve bilgi birikimiyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.