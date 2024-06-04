Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer almasına rağmen, beklenmedik bir kararla listeden ayrıldığını duyuran Kemal Fatih Aslan, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kemal Fatih Aslan kimdir?

Kemal Fatih Aslan, Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer almasıyla birlikte adı Fenerbahçe camiasında sıkça geçen bir isim haline gelmişti. Ancak, Aslan, isminin haberi olmadan listeye dahil edildiğini ve seçimlerde Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

Aslan'ın açıklamasında, "Değerli Fenerbahçe Ailem, 23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur. Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum. Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Kemal Fatih Aslan'ın bu kararı, Fenerbahçe camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Aslan'ın bundan sonraki süreçte nasıl bir rol üstleneceği ise merakla bekleniyor.