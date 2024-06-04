Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen Nasrallah'ın hayatı ve kariyeri, araştırma konusu oldu. Peki, Hasan Nasrallah kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

HASAN NASRALLAH'IN HAYATI VE KARİYERİ

Hasan Nasrallah, 30 Ağustos 1960 tarihinde Lübnan'ın Beyrut şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Burç Hamud'da doğdu. Lübnan'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteri olarak bilinen Nasrallah, hayatını İsrail'i Lübnan'dan çıkarma amacına adamış bir liderdir.

1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesiyle birlikte memleketleri olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Burada, Şiî Emel Hareketi'ne katıldı ve Irak'ta Şiî eğitimi aldı. Lübnan'a döndüğünde, Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musavi'nin kurduğu okulda eğitim gördü.

HİZBULLAH VE LİDERLİK YOLU

1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinin ardından Hizbullah örgütüne katıldı. Burada, hayatını İsrail'i Lübnan'dan çıkarma amacına adayan Nasrallah, 1992 yılında Abbas Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde, 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak, Nasrallah bu saldırıdan sağ olarak kurtulmayı başardı.

HASAN NASRALLAH KAÇ YAŞINDA?

1960 doğumlu olan Hasan Nasrallah, 2024 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

HASAN NASRALLAH NERELİ?

Hasan Nasrallah, Lübnan'ın Beyrut şehrinde doğmuş olup, kökeni Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne dayanmaktadır.