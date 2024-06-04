Kadışehri ilçesinde bulunan Üçağaç Mahalli Sulak Alanı, göç eden turnaların görsel şölenine sahne oldu.

Turnalar Görsel Şölen Sundu4

Kadışehri ilçesinde yaban hayatı ve kuş türlerinin yaşamı havadan görüntülendi.

İlçe Müdürü Aksoy: Her zaman öğrencilerimizin yanındayız! İlçe Müdürü Aksoy: Her zaman öğrencilerimizin yanındayız!

Turnalar Görsel Şölen Sundu1

Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta yaban hayatı envanter çalışmaları çerçevesinde su kuşu ve diğer kuş türlerinin belirlenmesi için gözlemler yapıldı.

Turnalar Görsel Şölen Sundu5

Kadışehri ilçesine bağlı Üçağaç mevkiinde sulak alanlarda çok sayıda kuş türü belirlendi. Bölgede turna, flamingo, angut kuşu, yeşilbaş ördek, kırlangıç, kartal ve kızıl şahin gibi türler tespit edildi. Turnaların göç anı havadan görüntülendi.

Kendisine hayran bırakan bu doğal güzellikler, Akdağmadeni Belediyesi’nde görevli fotoğraf sanatçısı Mehmet Doğan’ın objektifine yansıdı.

Kaynak: İHA